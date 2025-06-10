Скандал на сцене: Дима Билан вспомнил, как вышел пьяным на сцену в Самаре, и разгадал причину инцидента

1:29 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Дима Билан вспомнил о случае, когда на концерте в Самаре он вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Подобные выходки не свойственны певцу, и после произошедшего он долго не мог успокоиться.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Дима Билан

Дима сказал, что ему было невероятно стыдно после того, что случилось. Он не понимает, как так произошло, однако даже в этом находит свои плюсы: скандальная история помогла ему лучше понять себя и сделать определённые выводы. Кроме того, он вспомнил не менее скандальную "голую вечеринку" Насти Ивлеевой.

"Мне было стыдно. Очень стыдно. Я не понимаю, что произошло. Может быть, что-то подмешали… Я пытался разобраться, почему меня так растащило… На самом деле так благодарен всем этим ситуациям. Я их все переработал в себе. Спасибо, что я опять в авангарде оказался этих вот историй, потому что я как исследователь, какой-то космонавт, которому всегда интересны какие-то новые горизонты", — поделился Билан в интервью Надежде Стрелец.

Певец предполагает, что ему могли что-то подмешать в еду или напитки перед концертом в Самаре, поскольку он на собственном опыте знает, что всяческие козни — не редкость в шоу-бизнесе.

"Когда я победил на "Евровидении", столько заказух было. Что только про меня не писали. Даже я поверил", — добавил Дима.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).



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