Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как подготовиться к успешному сплаву на байдарке: советы эксперта
На Камчатке началась путина: уже выловлено 466 тонн лосося
Награда на полке, а мечта в сердце: Яна Рудковская на премии МУЗ-ТВ раскрыла, чего она хочет больше всего на свете
Когда другие ушли, он остался: японский бренд даёт 3 года гарантии даже в условиях санкций
Просто встряхни — и получится вау: идеальный банановый коктейль на лето
Сложные загрязнения на плите? Смешивайте 4 ингредиента и удивляйтесь результату
Море стало роскошью: один день на этом пляже — как билет в бизнес-класс
Выжить, когда мир покрыт льдом: ледниковый период раскрыл настоящих предков человека
Гигиена зубов — основа долголетия кошки, которую хозяева игнорируют

Скандал на сцене: Дима Билан вспомнил, как вышел пьяным на сцену в Самаре, и разгадал причину инцидента

1:29
Шоу-бизнес

Дима Билан вспомнил о случае, когда на концерте в Самаре он вышел на сцену в состоянии алкогольного опьянения. Подобные выходки не свойственны певцу, и после произошедшего он долго не мог успокоиться.

Дима Билан
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Дима Билан

Дима сказал, что ему было невероятно стыдно после того, что случилось. Он не понимает, как так произошло, однако даже в этом находит свои плюсы: скандальная история помогла ему лучше понять себя и сделать определённые выводы. Кроме того, он вспомнил не менее скандальную "голую вечеринку" Насти Ивлеевой.

"Мне было стыдно. Очень стыдно. Я не понимаю, что произошло. Может быть, что-то подмешали… Я пытался разобраться, почему меня так растащило… На самом деле так благодарен всем этим ситуациям. Я их все переработал в себе. Спасибо, что я опять в авангарде оказался этих вот историй, потому что я как исследователь, какой-то космонавт, которому всегда интересны какие-то новые горизонты", — поделился Билан в интервью Надежде Стрелец.

Певец предполагает, что ему могли что-то подмешать в еду или напитки перед концертом в Самаре, поскольку он на собственном опыте знает, что всяческие козни — не редкость в шоу-бизнесе.

"Когда я победил на "Евровидении", столько заказух было. Что только про меня не писали. Даже я поверил", — добавил Дима.

Уточнения

Ди́ма Никола́евич Била́н (имя при рождении — Ви́ктор Никола́евич Бела́н; род. 24 декабря 1981, Усть-Джегута, Карачаево-Черкесская АО, Ставропольский край, СССР) — российский певец, автор песен, актёр кино и дубляжа; заслуженный артист Российской Федерации (2018), народный артист Кабардино-Балкарской Республики (2008), заслуженный артист Чеченской Республики (2007), заслуженный артист Республики Ингушетия (2007).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Домашние животные
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал Аудио 
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Наука и техника
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным Аудио 
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Туризм
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами Аудио 
Популярное
Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере

Как дата вашего рождения может раскрыть ваш внутренний зверь и какие качества она в вас подчеркивает? Откройте для себя удивительную связь!

Ваш внутренний зверь: что дата рождения расскажет о вашем характере
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
На границе тектонических плит найден артефакт, который ставит под сомнение историю человеческой цивилизации
Морское шоу без билетов: на пляже под Анапой случилось то, чего никто не ожидал
Лучший подарок на свадьбу: Люся Чеботина раскрыла, какой сюрприз она приготовила для Бородиной и Сердюкова
Сводка с фронта: наступление на Сумы и Днепропетровск, невиданный удар по Киеву Дмитрий Плотников Министр обороны Казахстана отправлен в отставку. Какова роль военного соглашения с Британией? Любовь Степушова Что стоит за медленными темпами наступления нашей армии в СВО? Все версии на поверхности Виктор Пахомов
Жёсткие меры: Европа резко прервала полёты с этими государствами
Тропический монстр: как была найдена змея, которая может проглотить всё
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Один щелчок — и машина становится невидимой для угонщиков: приём, о котором почти никто не знает
Последние материалы
Как подготовиться к успешному сплаву на байдарке: советы эксперта
На Камчатке началась путина: уже выловлено 466 тонн лосося
Сводка с фронта: наступление на Сумы и Днепропетровск, невиданный удар по Киеву
Награда на полке, а мечта в сердце: Яна Рудковская на премии МУЗ-ТВ раскрыла, чего она хочет больше всего на свете
Когда другие ушли, он остался: японский бренд даёт 3 года гарантии даже в условиях санкций
Просто встряхни — и получится вау: идеальный банановый коктейль на лето
Сложные загрязнения на плите? Смешивайте 4 ингредиента и удивляйтесь результату
Море стало роскошью: один день на этом пляже — как билет в бизнес-класс
Выжить, когда мир покрыт льдом: ледниковый период раскрыл настоящих предков человека
Гигиена зубов — основа долголетия кошки, которую хозяева игнорируют
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.