Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый вкус, который разрывает шаблоны: трендовая закуска из зелёной алычи
Этот заброшенный рай назван лучшим пляжем в Европе — и ты о нём не слышал
Новая планета в Солнечной системе: что скрывает загадочная область за Нептуном
Собака слушается с первого раза — но дело не в лакомствах
Когда даже воробьи не клюют: что делает жимолость невкусной, и как это исправить навсегда
Летняя свежесть без пыли: откройте тайны самостоятельной чистки кондиционера — вы не поверите, как легко
Крах авиации? Запрет на рейсы из Танзании и Суринама шокирует туристическую отрасль
Цветы-хамелеоны? Эти гортензии меняют окраску прямо на глазах, и вот почему
Что можно было купить на 5 рублей в СССР: от кино до продуктовой корзины

Продолжение скандала: вот что Аврора Киба написала в соцсетях после перепалки с Филиппом Киркоровым

1:26
Шоу-бизнес

Недавно на шоу "Мастер игры" произошёл скандал: Филипп Киркоров заявил Авроре Кибе, что не считает её личностью, а смотрит на неё просто как на девушку Григория Лепса, на что Аврора ответила, что она личность, и дала понять Киркорову, что она не намерена терпеть его высокомерное отношение.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

Поскольку в эфире у Кибы было мало времени на ответ певцу, она продолжила свои размышления в личном блоге. Аврора упомянула о том, что она с детства видела многочисленных звёзд шоу-бизнеса, которые выступали для её родителей, а некоторые из них, в частности, Николай Басков и Александр Ревва, даже объявляли её собственные танцевальные номера на праздниках.

Аврора поразмышляла о том, что она хорошо относится к артистам и уважает их талант, если и они относятся к ней с уважением и не ставят себя выше её, поскольку она за равенство во взаимоотношениях между людьми.

"Никого из этих людей я уж точно не буду называть королём. Хотя бы потому, что этот человек когда-то выступал перед моими родителями. Вы скажете, что я принижаю людей из шоу-бизнеса за их работу? Совсем нет. Когда человек мне говорит, что я не личность, даже не зная меня, почему я должна относиться к нему по-другому? По-моему… всё честно", — разоткровенничалась молодая невеста Лепса.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?
Шоу-бизнес
91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду? Аудио 
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку
Садоводство, цветоводство
Перец тронулся в рост сразу после пересадки — всё благодаря одному мягкому трюку Аудио 
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Наука и техника
Океан провалился: гигантская дыра в 200 километров пугает учёных всего мира
Популярное
Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска

Дилеры утопают в машинах 2022 и 2023 года, а им уже подгоняют «новенькие» 2025-го. Продажи падают, скидок нет — и склады трещат по швам.

Даже с нулевым пробегом их не берут — в чём проклятие автомобилей 22–23 года выпуска
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Жадность АвтоВАЗа достигла пика: новая Лада Искра только для богатых
Глянец снаружи, слёзы внутри: машины, которые не оправдали ни одного обещания
Связь потеряна навсегда: нечто уничтожило космический и угрожает остальным
Нас повесят — и будут правы: в Раде паника из-за рейтингов и реальности Дмитрий Плотников
Надёжнее, чем кажется: какие китайские авто выдерживают российские условия
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Волки сбегают и бросают волчат — и причина заставляет сжать сердце
Последние материалы
Этот заброшенный рай назван лучшим пляжем в Европе — и ты о нём не слышал
Новая планета в Солнечной системе: что скрывает загадочная область за Нептуном
Собака слушается с первого раза — но дело не в лакомствах
Когда даже воробьи не клюют: что делает жимолость невкусной, и как это исправить навсегда
Летняя свежесть без пыли: откройте тайны самостоятельной чистки кондиционера — вы не поверите, как легко
Нас повесят — и будут правы: в Раде паника из-за рейтингов и реальности
Крах авиации? Запрет на рейсы из Танзании и Суринама шокирует туристическую отрасль
Цветы-хамелеоны? Эти гортензии меняют окраску прямо на глазах, и вот почему
Что можно было купить на 5 рублей в СССР: от кино до продуктовой корзины
Как эта вещь портит атмосферу вашей спальни: речь вовсе не о беспорядке или запахе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.