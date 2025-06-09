Продолжение скандала: вот что Аврора Киба написала в соцсетях после перепалки с Филиппом Киркоровым

1:26 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Недавно на шоу "Мастер игры" произошёл скандал: Филипп Киркоров заявил Авроре Кибе, что не считает её личностью, а смотрит на неё просто как на девушку Григория Лепса, на что Аврора ответила, что она личность, и дала понять Киркорову, что она не намерена терпеть его высокомерное отношение.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Филипп Киркоров

Поскольку в эфире у Кибы было мало времени на ответ певцу, она продолжила свои размышления в личном блоге. Аврора упомянула о том, что она с детства видела многочисленных звёзд шоу-бизнеса, которые выступали для её родителей, а некоторые из них, в частности, Николай Басков и Александр Ревва, даже объявляли её собственные танцевальные номера на праздниках.

Аврора поразмышляла о том, что она хорошо относится к артистам и уважает их талант, если и они относятся к ней с уважением и не ставят себя выше её, поскольку она за равенство во взаимоотношениях между людьми.

"Никого из этих людей я уж точно не буду называть королём. Хотя бы потому, что этот человек когда-то выступал перед моими родителями. Вы скажете, что я принижаю людей из шоу-бизнеса за их работу? Совсем нет. Когда человек мне говорит, что я не личность, даже не зная меня, почему я должна относиться к нему по-другому? По-моему… всё честно", — разоткровенничалась молодая невеста Лепса.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).



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