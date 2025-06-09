Как отсутствие квартиры в Москве вдохновляет SHAMAN'a: уникальный взгляд на жизнь

SHAMAN рассказал, что у него нет собственной квартиры в Москве, и объяснил, почему он совершенно не переживает по этому поводу.
Певец проводит в Москве слишком мало времени, поэтому ему пока что достаточно квартиры, где живут его родители. Кроме того, он видит особую романтику в отсутствии жилья. Это позволяет ему ещё сильнее почувствовать себя творческим человеком.
"Я пока не считаю нужным задумываться о приобретении. Я в любом случае в Москве нахожусь считанные дни в месяц… Знаете, есть такая фраза: "художник должен быть голодным". В этом есть романтика, на мой взгляд. Я художник, я так вижу", — сказал исполнитель хита "Встанем" в беседе с порталом "Страсти".
Кроме того, он заявил, что дом — это не то место, где ты прописан, а то, где чувствуешь уют и тепло близких тебе людей. SHAMAN с восхищением высказался о Екатерине Мизулиной, которая как раз и стала для него той женщиной, которая способна создать тёплую атмосферу. Рядом с ней SHAMAN'у всегда хорошо.
"Дом — это в первую очередь люди, которые создают уют и определённую атмосферу. И надо сказать, что Екатерина совмещает в себе этот талант. Дома она может быть настоящей женщиной", — разоткровенничался музыкант.
Также SHAMAN ответил на вопрос о том, не хочет ли он завести собственный огород.
"Без шуток, я об этом думал. Возможно, до этого дойдёт", — заключил Ярослав.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.
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