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Как МакSим переживает подростковый кризис старшей дочери: рассказ о глубоких переживаниях

1:09
Шоу-бизнес

МакSим побывала на церемонии вручения премии МУЗ-ТВ и рассказала о своих отношениях с дочерями.

МакSим
Фото: commons.wikimedia.org by Maksim Sukhanov, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
МакSим

У певицы очень тёплые, доверительные и гармоничные отношения с девочками, которых она обожает. МакSим счастлива проводить с ними время и уже знает, куда они поедут этим летом. По словам исполнительницы, это будет место недалеко от Москвы, где можно увидеть интересных животных прямо в природе.

МакSим раскрыла, что старшая 11-летняя дочь сейчас переживает переходный возраст, из-за чего у девочки бывают различные волнения и переживания. Звёздная мама очень бережно относится к дочери, понимает её и старается помочь пройти этот этап взросления.

"У неё очень глубокая личность. В силу того, что мы много общаемся в этот период, её, конечно, не все понимают, но я понимаю. За всеми всплесками, за всеми эмоциями подростковыми стоят переживания и чёткая причина, которую иногда человек не в силах быстро выразить", — рассказала Марина в беседе с изданием The Voice.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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