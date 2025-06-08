Бессонные ночи не помеха: Мари Краймбрери в откровенном платье вышла на МУЗ-ТВ впервые после родов

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Мари Краймбрери совершила первый выход в свет после рождения ребёнка, блистая на красной дорожке премии МУЗ-ТВ 2025.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Мари Краймбрери

Певица, ставшая мамой три недели назад, выбрала эффектный чёрный наряд: платье с пышной юбкой, высоким разрезом и открытыми плечами. Она отметила, что образ помог создать новый стилист.

В разговоре с ведущим мероприятия Краймбрери откровенно рассказала о жизни после родов:

"Практически не сплю, но бессонные ночи компенсирует безграничная любовь к малышу", - призналась она.

Пол первенца ранее случайно раскрыла мама её супруга, продюсера Давида Манукяна, но сама певица сохраняет интригу.

Волнение перед выступлением стало особым испытанием, так как Краймбрери давно не была на сцене. Она выразила уверенность, что энергия поклонников придаст ей сил.

Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель украинского происхождения.



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