Пугачёва нарушила затворничество: как 76-летняя звезда удивила всех своим стилем

Алла Пугачёва нарушила светское затворничество, появившись на закрытой вечеринке в элитном салоне красоты.
Это редкий выход певицы после переезда на Кипр, где она живёт в уединении, пока муж Максим Галкин* (признанный в РФ иноагентом) гастролирует.
76-летняя звезда шокировала дерзким луком: рваные укороченные джинсы, белая блуза, массивная серебряная цепь и сумка-чехол для телефона вместо клатча. Визажисты сделали акцент на глазах, контурную пластику носа и скул, а волосы собрали в высокий "конский хвост".
Алла Пугачёва последние три года живёт за границей, куда отправилась вслед за мужем. Недавно юморист Михаил Шац* (признан в РФ иноагентом) заявил, что слухи об отсутствии спроса на концерты супруга народной артистки Максима Галкина не соответствуют действительности.
* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
А́лла Бори́совна Пугачёва (в первом замужестве Орбаке́не; род. 15 апреля 1949, Москва, СССР) — советская и российская эстрадная певица, автор песен, режиссёр-постановщик, музыкальный продюсер, киноактриса.
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