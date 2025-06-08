Скандальный упрёк на премии МУЗ-ТВ: Люся Чеботина требует вернуть свои песни

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Драматичный момент на премии МУЗ-ТВ 2025: Люся Чеботина со сцены обратилась к бывшему возлюбленному с требованием вернуть авторские права на свои песни.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Люся Чеботина

Не называя имени, певица намекнула на Юрия Киселёва (ЮрКисс – сын владельца "Русской Медиагруппы"), с которым рассталась в 2023 году.

"Все понимают, к кому я обращаюсь. Устала просить лично — надеюсь, друзья повлияют. Надоело слышать, что меня "сделали" или купили мне машину. Он всё прекрасно знает!" — заявила Чеботина.

Инцидент раскрывает закулисный конфликт: после расставания холдинг "РМГ" удалил её музыку со всех подконтрольных радиостанций и ТВ-каналов. По словам певицы, экс-партнёр также удерживает права на часть её треков, препятствуя творческой независимости.

Уточнения

Людми́ла Андре́евна (Лю́ся) Чебо́тина (род. 26 апреля 1997, Петропавловск-Камчатский) — российская певица, автор песен, актриса кино и озвучивания.



Ю́рий Влади́мирович Киселёв (род. 21 декабря 1997, Санкт-Петербург, Россия), ранее известный под сценическим псевдонимом Ю́рКисс — российский поп-исполнитель.



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