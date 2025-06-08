Спектакль Самбурской Охота на мужчин под угрозой запрета после скандального заявления Поплавской

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Спектакль Настасьи Самбурской "Охота на мужчин" оказался в центре скандала.

Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Яна Поплавская

Организация "Сорок сороков" направила официальное обращение в надзорные органы с требованием проверить постановку на соответствие основам государственной политики по "духовно-нравственным ценностям", сообщает NEWS.RU.

Комедия, поставленная в 2019 году, рассказывает о девушке, изменяющей мужу из-за невнимания. Причиной возмущения общественников стали откровенные сцены в постановке.

Инициативу поддержала актриса Яна Поплавская, сравнив спектакль со скандальной "голой вечеринкой".

"Театры существуют за счёт бюджета, но Министерство культуры перекладывает ответственность на режиссёров. В итоге делают что хотят — это не культура, а "культурка"! С ней надо бороться", - категорично заявила она.

Поплавская подчеркнула, что действия "Сорока сороков" правомерны. Спектакль, изначально позиционировавшийся как провокационная комедия, ранее не вызывал нареканий.

Уточнения

Я́на Евге́ньевна Попла́вская (род. 28 июня 1967, Москва) — советская и российская актриса театра и кино, теле- и радиоведущая, театральный педагог.



Наста́сья Анисла́вовна Самбурска́я (настоящее имя — Анастаси́я Алексе́евна Те́рехова; род. 1 марта 1987, Приозерск, Ленинградская область) — российская актриса театра, кино и телевидения, певица, фотомодель и телеведущая.



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