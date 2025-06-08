Ночные звонки и голый выход: Джареда Лето обвинили в домогательствах к 16-летним

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Зарубежный

Новый скандал потряс Голливуд: издание AirMail опубликовало шокирующие обвинения против 53-летнего Джареда Лето.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Джаред Лето

Несколько женщин заявили о его домогательствах в 2000-х годах, когда им было по 16 лет. Одна из них рассказала, что Лето, познакомившись с ней в кафе Лос-Анджелеса, получил её номер и звонил ночами, задавая "пугающие" вопросы вроде "Был ли у тебя парень?".

Модель Лаура Ла Рю утверждает, что в 2008 году актёр неоднократно приглашал её к себе, а однажды вошёл в комнату полностью обнажённым. Другие пострадавшие отмечали его резкую смену поведения от дружелюбия к агрессии.

"Это долгое время было секретом", — прокомментировала ситуацию одна из женщин, намекая на систематичность действий солиста 30 Seconds to Mars.

Через Us Weekly Лето категорически отверг все обвинения, включая груминг, и заявил о готовности бороться с "ложными утверждениями". Его представитель подчеркнул, что актёр никогда не нарушал закон.

Уточнения

Джа́ред Джо́зеф Ле́то (англ. Jared Joseph Leto; род. 26 декабря 1971, Божер-Сити, Луизиана, США) — американский актёр и музыкант.



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