Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня

Слухи о тайной свадьбе Алексея Воробьёва и оперной дивы Аиды Гарифуллиной получили неожиданное подтверждение в эфире НТВ.
Певец, появившийся с кольцом на безымянном пальце, отказался напрямую комментировать брак, но раскрыл философию их отношений.
"Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей. Я безумно счастлив… Но когда ты впускаешь людей — не все будут радоваться. Так зачем они мне? Мое счастье — это мое", — признался 37-летний Воробьев ведущему Вадиму Такменёву.
Артист сравнил избранницу с драгоценностью: "Если человек находит настоящее сокровище, он не публикует фото в Сеть: "Смотрите, у меня сокровище". Он бережёт это для себя". Эта позиция полностью совпадает с подходом Гарифуллиной, всегда скрывавшей личную жизнь.
Воробьёв подчеркнул, что наслаждается каждой секундой с любимой и сознательно ограждает их мир от посторонних. Его слова объясняют молчание пары: ни Воробьев, ни оперная певица не подтверждали слухи о свадьбе.
Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.
Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано).
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