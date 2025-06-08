Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня

1:10 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Слухи о тайной свадьбе Алексея Воробьёва и оперной дивы Аиды Гарифуллиной получили неожиданное подтверждение в эфире НТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by ООО "ЮРППЦ", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алексей Воробьёв

Певец, появившийся с кольцом на безымянном пальце, отказался напрямую комментировать брак, но раскрыл философию их отношений.

"Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей. Я безумно счастлив… Но когда ты впускаешь людей — не все будут радоваться. Так зачем они мне? Мое счастье — это мое", — признался 37-летний Воробьев ведущему Вадиму Такменёву.

Артист сравнил избранницу с драгоценностью: "Если человек находит настоящее сокровище, он не публикует фото в Сеть: "Смотрите, у меня сокровище". Он бережёт это для себя". Эта позиция полностью совпадает с подходом Гарифуллиной, всегда скрывавшей личную жизнь.

Воробьёв подчеркнул, что наслаждается каждой секундой с любимой и сознательно ограждает их мир от посторонних. Его слова объясняют молчание пары: ни Воробьев, ни оперная певица не подтверждали слухи о свадьбе.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий.



Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано).



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.