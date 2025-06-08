Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Волосы как в рекламе шампуня: за 5 секунд ты можешь добиться такого же блеска
Невидимая точка притяжения: птицы совершают один и тот же манёвр — 8 лет подряд
Полейте из чайника — и фитофтора отступит: помидоры будто оживают
Разрушение мифов о декрете: мнение Тины Канделаки шокирует взрослых мам
Лето на ложке: готовим лимонный десерт, чтобы освежиться в жару
Природа против хронической боли: воздух и вода лечат тело
Вентилятор включается, но прохлады нет — вот в чём настоящая причина
Чем столовская еда СССР отличалась от ресторанной: два мира — две кухни
Груша без этого — просто перекус: секрет сочетания, который даёт результат

Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня

1:10
Шоу-бизнес » Российский шоу-бизнес

Слухи о тайной свадьбе Алексея Воробьёва и оперной дивы Аиды Гарифуллиной получили неожиданное подтверждение в эфире НТВ.

Алексей Воробьёв
Фото: commons.wikimedia.org by ООО "ЮРППЦ", https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алексей Воробьёв

Певец, появившийся с кольцом на безымянном пальце, отказался напрямую комментировать брак, но раскрыл философию их отношений.

"Не представляешь, как хочется делиться с миром радостью настоящей. Я безумно счастлив… Но когда ты впускаешь людей — не все будут радоваться. Так зачем они мне? Мое счастье — это мое", — признался 37-летний Воробьев ведущему Вадиму Такменёву.

Артист сравнил избранницу с драгоценностью: "Если человек находит настоящее сокровище, он не публикует фото в Сеть: "Смотрите, у меня сокровище". Он бережёт это для себя". Эта позиция полностью совпадает с подходом Гарифуллиной, всегда скрывавшей личную жизнь.

Воробьёв подчеркнул, что наслаждается каждой секундой с любимой и сознательно ограждает их мир от посторонних. Его слова объясняют молчание пары: ни Воробьев, ни оперная певица не подтверждали слухи о свадьбе.

Уточнения

Алексе́й Влади́мирович Воробьёв известен также как Alex Sparrow (род. 19 января 1988, Тула, СССР) — российский актёр кино и дубляжа, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер, кинокомпозитор, монтажёр, певец, музыкант и телеведущий. 

Аи́да Эми́левна Гарифу́ллина (тат. Аида Эмил кызы Гарифуллина; род. 30 сентября 1987, Казань) — российская оперная певица (сопрано). 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам
Садоводство, цветоводство
Пень сгнил, как по волшебству: простой способ, который работает сам Аудио 
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Туризм
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью Аудио 
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Авто
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова Аудио 
Популярное
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки

Узнайте, как сократить расходы на стирку, используя профессиональные хитрости. Грамотный температурный режим, оптимизация процесса и экологичные альтернативы помогут сэкономить на коммунальных услугах и сохранить качество одежды.

Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Эти машины берут знающие: не ломаются и не просят денег
LADA Granta уходит, Iskra дешевеет — почему рынок встрепенулся
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Выглядят, как премиум, ломаются, как старый чайник: паркетники, которые подведут
Вкусно, сочно, без кукурузы: крабовый салат, который съедается первым
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Последние материалы
Тренды, о которых вы не знали: 5 аксессуаров, которые в топе этим летом
Этот сыр обогнал даже яйца: скрытый лидер по белку
Налоговые вычеты станут доступнее: вот что изменится для миллионов россиян
Советские дачи: как выращивали овощи и отдыхали на природе
Гоша Куценко раскрыл секрет воспитания дочерей: почему он против их карьеры в кино
Телефон не умолкал три дня: какие машины покупатели вынесли с вторички в мае
Синтетика или хлопок? Тренер объяснила, какую одежду выбрать для летних тренировок
Экономное спасение от жары: превратите вентилятор в домашний кондиционер – это просто
Воробьёв впервые высказался о тайной свадьбе с Гарифуллиной: моё сокровище — только для меня
Высота, тишина, материалы — три правила кормления, о которых не говорят на упаковке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.