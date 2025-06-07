В розовом пиджаке на МУЗ-ТВ: Филипп Киркоров вышел в свет после госпитализации с ожогами

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Филипп Киркоров впервые после тревожных новостей о здоровье появился на публике.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Philipp Kirkorov at Christmas Song of the Year 2015

Певец эффектно вышел на красную дорожку премии МУЗ-ТВ в сопровождении светской львицы Виктории Шеляговой, продемонстрировав возвращение к активной жизни.

Для своего первого выхода после госпитализации Киркоров выбрал яркий образ: нежно-розовый оверсайз-пиджак в сочетании с тёмными брюками с выразительным принтом.

Это событие стало ответом на сообщения о проблемах со здоровьем — 23 мая стало известно, что певец попал в больницу с осложнениями после ожогов, полученных ранее на концерте.

Пластический хирург Тимур Хайдаров, комментируя ситуацию, объяснил сложности с заживлением ран наличием у Киркорова сахарного диабета. Несмотря на это, артист выглядел бодрым и улыбчивым на премии, позируя фотографам и общаясь с гостями.

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий.



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