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10 лет любви и заботы: Наталья Подольская поздравила сына с днём рождения — вот что она ему пожелала

1:06
Шоу-бизнес

Недавно Артемию, сыну Натальи Подольской и Владимира Преснякова, исполнилось 10 лет. Наталья опубликовала в личном блоге фотографии с сыном и трогательные слова, которые она посвятила ему в этот день.

Наталья Подольская
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Наталья Подольская

"Моя любовь! Мой первый сын! Сегодня тебе целых 10 лет! А я уже и не помню жизнь до тебя. Желаю тебе самое главное — быть добрым человеком. Быть отзывчивым, поддерживающим. Желаю всегда иметь богатырское здоровье, обязательно заниматься спортом. У тебя такое крутое чувство юмора, весь в своего папу (и маму)", — отметила Подольская.

Она добавила, что её любовь к сыну такая огромная, что её невозможно описать словами. Наталья порадовалась, что Артемий даёт ей проявлять нежность по отношению к нему и отвечает взаимностью.

"Спасибо, что даёшь обнимать себя и целовать. И это твоё: "Мама, я очень люблю тебя" каждый вечер перед сном я очень жду. Будь счастлив, мой старший сын", — заключила исполнительница.

 

Уточнения

Ната́лья Ю́рьевна Подо́льская (род 20 мая 1982, Могилёв) — белорусская и российская поп-певица, участница «Фабрики звёзд-5», представлявшая Россию на конкурсе песни «Евровидение-2005».

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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