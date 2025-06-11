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Жизнь под крылом мамы: 15-летняя дочь Гогунского объяснила, почему не собирается переезжать в подаренную квартиру

1:19
Шоу-бизнес

Милана Стар, дочь Виталия Гогунского и Ирины Маирко, получила в подарок на 15-летие квартиру, однако она не спешит в неё переезжать. Её полностью устраивает жизнь с мамой. Милана с радостью принимает от неё всю заботу, в том числе и в бытовых делах.

Чаепитие
Фото: commons.wikimedia.org by http://persianfoodtours.com/, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чаепитие

"Она подарила мне квартиру, но я никуда не хочу съезжать, там ещё ремонт. Мне 15, пока я научусь что-то готовить… Мне так удобно с мамой жить! Она мне и приготовит, и чай заварит, и мне так хорошо, поэтому я никуда не бегу. Я думаю, годам к 18 я перееду. И всё равно, скорее всего, маму с собой возьму, она будет со мной жить рядышком", — делится школьница планами в YouTube-шоу Nansi & Sidorov.

Также Милана заявила, что мама, которая стала для неё продюсером, делает гораздо больше, чем все другие продюсеры, поскольку заботится о ней не только как о звезде шоу-бизнеса, но и в первую очередь как о собственном ребёнке.

"Она меня в обиду никогда не даст, будет для меня добывать всё самое лучшее, самое хорошее. И в этом плане, наоборот, это я могу что-то не дожать, не доработать. А мама делает, мне кажется, всё на сто процентов", — заверяет Милана.

Уточнения


Milana Star или просто Мила́на (настоящее имя — Мила́на Вита́льевна Маирко, род. 17 февраля 2010, Москва) — российская певица и видеоблогер.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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