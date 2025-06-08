Просто копия!: жена Омарова призналась, на кого похож скрываемый от публики сын Адам

Февральское пополнение в семье 44-летнего бизнесмена, бывшего мужа Ксении Бородиной, Курбана Омарова и его жены Валерии — сын Адам — продолжает будоражить подписчиков блога молодой мамы.
Несмотря на активное ведение соцсетей, Валерия тщательно оберегает приватность малыша, скрывая его лицо от миллионов фолловеров.
Постоянные просьбы поклонников "показать наследника" наконец нашли отклик.
"Адам похож на Курбана, просто копия его детских фото. Я долго возмущалась, но ладно", – ответила она на вопрос о внешности наследника.
Вместо фото сына она опубликовала детский снимок мужа, заверив, что малыш — его точная копия "как две капли воды".
Валерия также поделилась откровением о своих переживаниях. Если беременность, по её словам, прошла без лишних нервов, то само рождение малыша обернулось для неё волнением.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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