Не патриотичный хит: Шаман раскрыл фрагмент любовной баллады Фадеева для Интервидения

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Ярослав Дронов (Шаман) готовит сюрприз для "Интервидения" — в сеть утёк фрагмент его конкурсной песни "Прямо по сердцу", написанной Максимом Фадеевым.

Фото: commons.wikimedia.org by Кабанданиш, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Шаман на VK-Фест

Впервые артист, ассоциирующийся с патриотичными гимнами, исполнит пронзительную балладу о несчастной любви: "Эта любовь разбила мои сны. Осколки от весны" — звучит в коротком отрывке.

Фадеев начал работу задолго до выбора Шамана представителем России. Он отметил, что в этой песне Дронов звучит иначе, так как того требует лирическая композиция.

"Я хотел раскрыть его с другой стороны. Его диапазон позволяет любые интервальные скачки — будь у нас больше времени, это шокировало бы сильнее!", — подчеркнул он.

"Интервидение" пройдёт уже в этом году, 20 сентября, в Подмосковье. В конкурсе примут участие более 20 стран. О том, что Россию будет представлять Шаман, стало известно в мае.

Уточнения

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» — конкурс песни, который планируется провести в Москве в 2025 году в соответствии с Указом Президента РФ от 3 февраля 2025 года № 57 «О проведении Международного музыкального конкурса „Интервидение“ в 2025 году».



Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.



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