14 лет брака закрыты: pвезда Что? Где? Когда? Алёна Повышева официально развелась с Юрием Филипповым

Эпоха знаменитой пары "Что? Где? Когда?" завершена: Алёна Повышева официально развелась с Юрием Филипповым после 14 лет брака.
Участница опубликовала в соцсетях фото с печатью ЗАГСа и проникновенный пост.
"По паспорту — без малого 14 лет, по жизни — без такого же 12. Большую главу закрываю с благодарностью. Главное — выбирать себя", — написала Алена, намекая на давнее фактическое расставание.
Развод прошёл удивительно мирно: экс-супруги сохранили дружеские отношения. Повышева, живущая в Петербурге, даже приезжает на московские игры Филиппова.
Напомним, они познакомились на турнире в Минске (она — за БГТУ, он — за украинский клуб "Юма"), поженились в 2011-м. Вместе играли в команде Алёны с 2012 года, но в 2022-м Юрий перешёл в команду Максима Поташева — возможно, это стало точкой отдаления.
В 2019-м у пары родилась дочь Юна, чью судьбу Алёна не комментирует.
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