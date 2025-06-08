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Дочь Алсу окончила элитную школу в США — как она отпраздновала выпускной и какое будущее её ждёт?

Шоу-бизнес

Микелла, дочь известной певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, завершила обучение в элитной американской школе-пансионе.

Алсу
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Алсу

17-летняя девушка получила аттестат об окончании The Hun School of Princeton, обучение в котором обходилось её родителям в круглую сумму. Известно, что они платили около 6 миллионов ежегодно ради того, чтобы Микелла получила превосходное образование. Теперь перед ней открыты двери в лучшие университеты США.

На выпускном вечере Микелла блистала в элегантном красном платье с открытыми плечами. Лёгкий макияж и нежные локоны завершили её образ.

Интересно, что Алсу не делала достоянием общественности факт обучения дочери за рубежом. После скандального участия в шоу "Голос. Дети" в 2019 году, где победа Микеллы вызвала широкий общественный резонанс и возмутила многих купленными голосами, девушка практически перестала появляться в медиапространстве и оставила планы о музыкальной карьере в России.

Уточнения

Алсу́ Рали́фовна Абра́мова (девичья фамилия — Са́фина; род. 27 июня 1983, Бугульма, Татарская АССР, РСФСР, СССР), более известная мононимно как Алсу́ — российская певица, телеведущая, актриса. Заслуженная артистка РФ (2018), народная артистка Республики Татарстан (2010), народная артистка Республики Башкортостан (2019).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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