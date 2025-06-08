Клава Кока рассказала о двойной травме на репетиции: удары стеклом и микрофоном

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Клава Кока поделилась в своём блоге неприятным случаем, который произошёл с ней во время репетиции номера на премии МУЗ-ТВ. Клава сильно ударилась, у неё остались травмы на коже лица.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Клава Кока

Виной всему стало обыкновенное стекло. Оно было настолько прозрачным, что Кока его не заметила и налетела прямо на него. К ней тут же поспешили на помощь и дали лёд, однако это не предотвратило появления следов удара. Кока опубликовала видео, на котором можно разглядеть, как покраснел её лоб.

"Сначала разбила лоб об стекло на репетиции номера премии МУЗ-ТВ, а потом ещё и разбила губу микрофоном, упав на вечернем концерте", — рассказала Клава.

Она добавила, что не испугалась благодаря своей стрессоустойчивости.

Уточнения

Кла́ва Ко́ка (настоящее имя — Кла́вдия Вади́мовна Высо́кова; род. 23 июля 1996, Екатеринбург) — российская певица, автор песен, видеоблогер и телеведущая, продюсер.



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