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Большинству россиян такое даже не снилось: вот в какую круглую сумму Сердюкову и Бородиной обошёлся свадебный торт

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Шоу-бизнес

Ксения Бородина и Николай Сердюков поженились, однако пока что они отпраздновали это событие тихо и скромно, в кругу самых близких друзей. Более пышное торжество ещё только впереди, однако и сейчас у молодожёнов был такой торт, цена которого способна потрясти.

Жених и невеста
Фото: unsplash.com by Orio Nguyen, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Жених и невеста

Уже один вес торта может вызвать удивление, ведь он составляет 10 килограммов. Что касается стоимости, то она может вызвать шок: Бородина и Сердюков заплатили за угощение 109 тысяч рублей.

Этот торт — настоящий эксклюзив, ведь он выпекался на заказ в единственном экземпляре. Остаётся только фантазировать, какой торт будет у влюблённых на предстоящем масштабном празднике. Об этом сообщает vokrug.tv.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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