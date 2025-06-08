Неожиданные откровения Иосифа Пригожина о Валерии: вот что его раздражает в любимой супруге

1:25 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин всегда высказывался о своей супруге Валерии с любовью, восторгом и уважением, однако теперь он впервые приоткрыл тайну: даже в обожаемой женщине есть кое-что, что раздражает продюсера.

Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Валерия и Иосиф Пригожин

Несмотря на любовь и гармонию в отношениях, Пригожин и Валерия иногда ссорятся. Иосиф рассказал в беседе с mk.ru, что его раздражает излишний, на его взгляд, перфекционизм певицы, который проявляется буквально во всех сферах жизни, не только в творчестве.

"Бывает, я на неё обижаюсь. Случается, что и она на меня злится. Всё как у всех! Меня, например, очень раздражает её перфекционизм. Он у Валерии чрезмерный. Знаете, у людей бывает просто перфекционизм, а у Валерии он просто зашкаленный. Она слишком ответственна. Люди учатся на пять, а ей надо учиться непременно на пять с плюсом", — поделился Пригожин.

Он добавил, что Валерия ждёт такого же перфекционизма и от него, однако Иосифу нравится жить более расслабленно и не пытаться прыгнуть выше головы.

"Валерия хочет, чтобы и я тоже дотягивался до пятёрочки хотя бы. Я же по жизни так: "троечка", "четвёрочка"… А Валерии хочется, чтобы я был отличником. Я стараюсь, конечно, но не всегда получается", — посмеялся продюсер.

Уточнения

Вале́рия (полное имя — Вале́рия Ю́рьевна Перфи́лова; имя при рождении — А́лла; род. 17 апреля 1968, Аткарск, Саратовская область, СССР) — советская и российская эстрадная певица, актриса и телеведущая, народная артистка России (2013).



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