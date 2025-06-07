Не поверите, где будут роды: Рианна и A$AP Rocky держат фанатов в неведении

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Рианна и A$AP Rocky готовятся к рождению третьего ребёнка. Как сообщает In Touch, звёздная пара сейчас решает, где пройдут финальные месяцы беременности и роды.

Фото: flickr.com by DoD News, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Певица Рианна

Инсайдеры утверждают, что основательница Fenty Beauty активно рассматривает вариант с Барбадосом.

"Рианна счастлива дома в окружении семьи. Ей нравится идея побыть там с детьми за несколько месяцев до родов, чтобы полностью расслабиться", — поясняет источник.

Родина певицы кажется ей идеальным местом для спокойного ожидания малыша.

Однако Лос-Анджелес тоже остается в приоритете благодаря "отличному опыту" предыдущих родов. Если выбор падёт на США, Рианна, по данным издания, уедет на Барбадос в долгий отпуск и вернётся в Лос-Анджелес "в последний момент", обеспечив при этом приезд части семьи для помощи после родов.

Напомним, у Рианны и рэпера A$AP Rocky уже подрастают двое сыновей — Риза и Райот. Рэпер подтвердил радостную новость о третьей беременности на Met Gala, где был сопредседателем, выразив счастье и благодарность за поддержку фанатов.

Уточнения

Риа́нна (англ. Rihanna; полное имя — Ро́бин Риа́нна Фе́нти (англ. Robyn Rihanna Fenty); род. 20 февраля 1988[…], Сент-Мишель, Барбадос) — барбадосская певица, музыкальный продюсер, модный дизайнер, филантроп, актриса кино, телевидения и озвучивания.





Раким Ателастон Майерс (англ. Rakim Athelaston Mayers; род. 3 октября 1988, Гарлем, Нью-Йорк), более известный под псевдонимом A$AP Rocky — американский рэпер, музыкальный продюсер и руководитель звукозаписывающей компании.



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