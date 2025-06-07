Перестала переедать и искать мужчин: экс-жена Моргенштерна* заявила о радикальных переменах после психолога

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес Российский шоу-бизнес

Бывшая жена рэпера Моргенштерна* (признан в РФ иноагентом) Дилара Зинатуллина сделала откровенное заявление в соцсетях о трансформации своей жизни.

Фото: instagram by личный аккаунт Дилары Зинатуллиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Дилара Зинатуллина

После операции, временно ограничившей физическую активность, блогер столкнулась с набором веса, но смогла проработать причины своего переедания с психологом. Эта работа принесла плоды: она не только вернулась к привычному весу, но и научилась контролировать его постоянно.

Однако главной новостью стал её сознательный уход от поиска партнёра.

"Настало время для себя", — заявила 25-летняя Зинатуллина, признавшись, что раньше бесконечно переходила "из отношений в отношения".

Сейчас приоритеты изменились: "Хочу получше узнать себя, что я действительно хочу и люблю". Доверившись судьбе, Дилара намерена сфокусироваться на личном развитии, отметив, что романтические связи больше не входят в её планы.

* – физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

Уточнения

Моргенште́рн (Morgenshtern; полное имя — Алише́р Таги́рович Моргенште́рн; род. 17 февраля 1998, Уфа) — российский рэп-, поп и рок-исполнитель, музыкант, шоумен.





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