16 прыжков с горящим парашютом: как Том Круз едва не погиб на съёмках фильма Миссия невыполнима

На официальном сайте Книги рекордов Гиннеса появилась запись: Том Круз стал первым человеком в мире, совершившим наибольшее количество прыжков с горящим парашютом, пишет EADaily.
Этот смертельно опасный трюк он выполнил лично на съёмках фильма "Миссия невыполнима: Финальная расплата", и для идеального кадра ему понадобилось 16 дублей!
В одной из сцен восьмой части франшизы Круз прыгал с вертолета с парашютом, пропитанным зажигательной смесью. После прыска парашют воспламенялся, актер сбрасывал его в воздухе, раскрывал запасной и приземлялся. Все это — без дублеров и компьютерной графики!
Сам Круз неоднократно подчеркивал, что все трюки выполняет сам, и этот случай — очередное доказательство его безумной преданности профессии.
Том Круз (англ. Tom Cruise; полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер.
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