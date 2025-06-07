Брюки долой!: Бейонсе превратила конфуз на сцене в вирусный триумф

На лондонском концерте Бейонсе устроила мастер-класс по спасению шоу, продемонстрировав чудеса стойкости и профессионализма.
Во время зажигательного исполнения "I'm That Girl" ковбойские брюки певицы внезапно сползли с её бёдер, едва не став причиной скандала. Но 43-летняя звезда не дрогнула ни на секунду. Ловким движением она подхватила падающую деталь гардероба, широко улыбнулась многотысячной аудитории и продолжила танцевать, словно так и было задумано.
Танцовщица оперативно помогла закрепить брюки, а зал взорвался овациями в поддержку профессионализма дивы. Видео моментально стало вирусным: фанаты в соцсетях восхищаются хладнокровием Бейонсе.
"Это доказывает, почему она — королева: превратила конфуз в фишку выступления!", "Реакция гениальна — даже не сбилась с ритма!", — пишут пользователи.
Инцидент лишь подчеркнул её умение владеть сценой и публикой в любой ситуации. Сама Бейонсе позже не комментировала ситуацию — её экспромт и так сказал всё за неё.
Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.