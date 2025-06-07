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Брюки долой!: Бейонсе превратила конфуз на сцене в вирусный триумф

1:11
Шоу-бизнес » Зарубежный

На лондонском концерте Бейонсе устроила мастер-класс по спасению шоу, продемонстрировав чудеса стойкости и профессионализма.

Бейонсе
Фото: commons.wikimedia.org by Raph_PH, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Бейонсе

Во время зажигательного исполнения "I'm That Girl" ковбойские брюки певицы внезапно сползли с её бёдер, едва не став причиной скандала. Но 43-летняя звезда не дрогнула ни на секунду. Ловким движением она подхватила падающую деталь гардероба, широко улыбнулась многотысячной аудитории и продолжила танцевать, словно так и было задумано.

Танцовщица оперативно помогла закрепить брюки, а зал взорвался овациями в поддержку профессионализма дивы. Видео моментально стало вирусным: фанаты в соцсетях восхищаются хладнокровием Бейонсе.

"Это доказывает, почему она — королева: превратила конфуз в фишку выступления!", "Реакция гениальна — даже не сбилась с ритма!", — пишут пользователи.

Инцидент лишь подчеркнул её умение владеть сценой и публикой в любой ситуации. Сама Бейонсе позже не комментировала ситуацию — её экспромт и так сказал всё за неё.

Уточнения

Бейо́нсе Жизе́ль Но́улз-Картер (англ. Beyoncé Giselle Knowles-Carter; род. 4 сентября 1981, Хьюстон, США), более известна мононимно как Бейо́нсе (произносится /biˈjɒnseɪ/ би-йон-сей) — американская певица в стиле R’n’B, актриса, танцовщица, музыкальный продюсер.

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Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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