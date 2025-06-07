Свободное сердце Волочковой: балерина призналась в сомнениях о личной жизни

Анастасия Волочкова сделала громкое заявление о личной жизни.
Балерина призналась в разговоре со StarHit, что её "сердце свободно", и она сомневается в возможности встретить достойного спутника жизни.
"Как сильной женщине, мне не просто встретить человека, который станет опорой и плечом, с которым я смогу создать союз", — пояснила Волочкова.
Она предъявила строгие требования к избраннику: он должен соответствовать ей по силе духа, воли, сексуальности, воспитанию и масштабу личности. При этом артистка с грустью констатировала, что "мужчины, в котором три Волочковой, не существует".
Анастасия Волочкова заверила, что не страдает от одиночества, так как романтические отношения у неё всё-таки есть. Сама она считает, что это правильным явлением в собственной жизни.
Анастаси́я Ю́рьевна Волочко́ва (род. 20 января 1976, Ленинград) — российская артистка балета, танцовщица, общественная деятельница, заслуженная артистка РФ (2002), лауреат Международного конкурса имени Сержа Лифаря, обладательница приза «Benois de la Danse» (2002).
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