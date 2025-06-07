У нас любовь!: семилетняя дочь Елены Захаровой заявила о романе и поцелуях с парнем

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Актриса Елена Захарова откровенно рассказала о воспитании 7-летней дочери Майи, готовящейся к первому классу.

Фото: commons.wikimedia.org by JuryRephar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Елена Захарова

Звезда признаёт особенности характера девочки и отмечает, что девочка растёт непослушной и избалованной. При этом актриса напоминает, что ребёнок был долгожданным.

Несмотря на сложности, Майя поражает талантами: занимается балетом и дебютировала на сцене вместе с матерью. Захарова призналась, что девочка быстро выучила текст и ничего не перепутала, что стало удивлением для звёздной матери, так как репетиций было мало.

Однако настоящей неожиданностью, как пишет kp.ru, стало заявление дочери о личной жизни.

"Недавно она мне заявила: 'У меня есть парень. Мы целовались'. 'Майя, что вы делали?' - спросила я. 'Мам, ну что такого? У нас любовь!' - парировала она", — поделилась потрясённая Захарова, задавшись вопросом о раннем взрослении ребёнка.

Напомним, что Елена Захарова впервые стала мамой в 2011 году, но родившаяся девочка умерла через 8 месяцев после рождения от острой вирусной инфекции. Дочь Майя появилась на свет в 2017 году.

Уточнения

Еле́на И́горевна Заха́рова (род. 2 ноября 1975, Москва) — российская актриса театра и кино.



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