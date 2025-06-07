Женатый актёр избегает любовных писем: Артём Ткаченко раскрыл правила общения с поклонниками

Актёр Артём Ткаченко сделал неожиданное заявление: несмотря на популярность, он не получает любовных писем от поклонниц.
Как признался актёр, романтическими сообщениями его не атакуют и в соцсетях.
"Слава Богу, потому что я всё равно не смогу на них отвечать, будучи женатым человеком", — цитируют Ткаченко "Страсти".
Однако полностью игнорировать фанатов звезда не склонен. Он отметил, что иногда отвечает в соцсетях на вопросы, но не от поклонниц, а от людей, искренне интересующихся кино. Его аудитория разнообразна: пишут как взрослые, так и дети.
"Людям важно, если вдруг отвечает человек, которого видят по телевизору", — считает Ткаченко.
Актёр также тепло отозвался о супруге, коллеге Екатерине Стеблиной. Он подчеркнул их неразлучность: она часто работает с ним в кадре и на сцене, сопровождает на гастролях или терпеливо ждет дома.
«Спарта» (в титрах — Sпарта, вариант литспика) — российский телесериал производства продюсерской компании «Среда». В главных ролях: Артём Ткаченко, Александр Петров.
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