Гнев Ксении Бородиной: зрители удивлены публичными разборками с мужем Сердюковым

Телеведущая Ксения Бородина публично поставила на место новоиспечённого супруга, блогера Николая Сердюкова в эфире шоу "Сокровища императора".
По данным издания StarHit, в ближайшем эфире покажут шокирующие кадры: Бородина в гневе набрасывается на возлюбленного, с которым обручилась 3 июня.
"Хватит орать! Хватит, я сто раз сказала — хватит повышать голос!" — звучат её резкие слова в адрес Сердюкова.
Всего три дня назад Ксения Бородина и Николай Сердюков официально стали мужем и женой, завершив роман демонстрацией идеальной гармонии. Однако иллюзия безупречных отношений рухнула буквально на глазах у зрителей популярного телепроекта с их участием.
Ранее Ксения не раз подчёркивала, что на проекте все — прежде всего конкуренты, а не друзья или родственники.
Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.
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