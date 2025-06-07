Гнев Ксении Бородиной: зрители удивлены публичными разборками с мужем Сердюковым

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Телеведущая Ксения Бородина публично поставила на место новоиспечённого супруга, блогера Николая Сердюкова в эфире шоу "Сокровища императора".

Фото: instagram by личный аккаунт Ксении Бородиной в Инстаграм* (запрещен в РФ), https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Ксения Бородина, Николай Сердюков

По данным издания StarHit, в ближайшем эфире покажут шокирующие кадры: Бородина в гневе набрасывается на возлюбленного, с которым обручилась 3 июня.

"Хватит орать! Хватит, я сто раз сказала — хватит повышать голос!" — звучат её резкие слова в адрес Сердюкова.

Всего три дня назад Ксения Бородина и Николай Сердюков официально стали мужем и женой, завершив роман демонстрацией идеальной гармонии. Однако иллюзия безупречных отношений рухнула буквально на глазах у зрителей популярного телепроекта с их участием.

Ранее Ксения не раз подчёркивала, что на проекте все — прежде всего конкуренты, а не друзья или родственники.

Уточнения

Ксе́ния Ки́мовна Бородина́ (урожд. — Амо́ева, во втором браке — Ома́рова; род. 8 марта 1983, Москва) — российская телеведущая, актриса и диджей.



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