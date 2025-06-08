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Шаляпин и зумеры: как культовые мемы укрепляют связь певца с молодым поколением

1:27
Шоу-бизнес

Прохор Шаляпин — один из самых популярных персонажей в Сети. Он часто веселит людей, и молодёжь обожает его. Зумеры создают смешные мемы с певцом и разбирают всё, что он говорил, на цитаты. Прохор рассказал, как он относится к такому вниманию.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Прохор Шаляпин

По словам Шаляпина, ему приятен интерес со стороны молодёжи, но он от этого не становится высокомерным: напротив, любимец публики остаётся искренним и приветливым со всеми, не ставя себя выше других.

"Звёздной болезни у меня нет, потому что моя публичность началась в далёком 2006 году, когда я попал на "Фабрику звёзд", а до этого, в 1999 году, участвовал в "Утренней звезде". Жизнь любого публичного человека состоит из взлётов и падений. Сейчас я адекватно воспринимаю эту новую волну своей популярности, она тоже пройдёт рано или поздно", — отметил Шаляпин в беседе со "СтарХитом".

Прохор с юмором относится к мемам, в которых он — главный герой. Исполнитель даже сохраняет эти мемы себе и почти всегда соглашается сфотографироваться со всеми желающими.

"Я всем благодарен за доброе отношение и всегда отвечаю взаимностью. Иногда только отказываю в фотографии, когда очень устал или куда-то спешу, но такое бывает крайне редко. Стараюсь никому не отказывать", — подытожил Шаляпин.

Уточнения

Про́хор Андре́евич Шаля́пин (при рождении — Андре́й Андре́евич Захаре́нков; род. 26 ноября 1983, Волгоград) — российский певец, финалист проекта «Фабрика звёзд-6», лауреат конкурса молодых исполнителей «Утренняя звезда», телеведущий прогноза погоды на НТВ.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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