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Мамкин решала или жертва: Илья Соболев поддержал сына Сябитовой после неудачного интервью

1:34
Шоу-бизнес

После того как Роза Сябитова поучаствовала в "Шоу Воли" вместе со своим сыном Денисом, молодой человек тут же стал объектом насмешек. Зрители заметили, что он не мог связать двух слов. На вопрос о том, какие ему нравятся девушки, он ответил: "Я сам решу", а когда ведущие пытались всё же разговорить его на эту тему, он продолжал твердить одну и ту же фразу.

Роза Сябитова
Фото: commons.wikimedia.org by Dmitry Rozhkov, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Роза Сябитова

Некоторые пользователи Сети назвали Дениса мамкиным решалой, другие — жертвой, однако равнодушным не остался ни один зритель. Илья Соболев, соведущий Павла Воли, выложил в своём блоге отрывок из интервью и выразил поддержку Денису.

"Пришло время выложить это видео. Долго не хотел, но раз уж такой интерес к этой теме в интернете, решился-таки. Насчёт Розы сказать нечего. Она ещё в свой первый визит к нам в студию вела себя странно. Её сыну могу посоветовать лишь одно: побыстрее самому всё решить. Самому. Решить. Всё", — отметил Илья Соболев.

Некоторые зрители написали в комментариях, что фразу "Я сам всё решу" нужно расценивать ровно наоборот: Денис не в силах ничего решить самостоятельно рядом с такой мамой.

"На самом деле он ни в чём не виноват. Мы часто осуждаем других людей за странное поведение, хотя сами в разных ситуациях можем вести себя непредсказуемо. Поэтому сил тебе, дружище", — пожелал Соболев сыну Сябитовой.

Уточнения

Ро́за Раи́фовна Сяби́това (урожденная — Хасаншина), (тат. Роза Рәиф кызы Сябитова; род. 10 февраля 1962, Москва, СССР) — российская телеведущая, сваха, писательница; с 2008 года — соведущая телепередачи «Давай поженимся» («Первый канал»).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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