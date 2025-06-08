Чем удивляет Екатерина Мизулина: SHAMAN поделился интимными подробностями

SHAMAN наслаждается совместной жизнью с Екатериной Мизулиной. Он рассказал в программе "Ты не поверишь!", какие радости доставляет ему любимая.
Мизулина с удовольствием готовит. Она считает, что должна это делать сама, и не признаёт доставку готовой еды. SHAMAN'у бывает приятно возвращаться домой, где его ждут уют и красивая женщина.
"Открываешь дверь, а там она в платьице, во всей красоте, в квартире пахнет вкусной домашней едой", — поделился SHAMAN.
Из-за напряжённых графиков влюблённым часто приходится находиться порознь, однако они постоянно остаются на связи.
"По сто раз в день созваниваемся", — рассказал исполнитель.
Когда у пары бывает свободное время, они гуляют и ходят по магазинам, однако за пределами квартиры их всегда сопровождают охранники.
По поводу возможной свадьбы SHAMAN предпочитает отшучиваться. Ранее он по примеру Григория Лепса сказал, что свадьба будет летом, а теперь уточнил, в какой день недели.
"Я думаю, в субботу. Играют же свадьбы в субботу. Ну, насколько знаю по прошлому опыту", — сказал певец.
Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.
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