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Чем удивляет Екатерина Мизулина: SHAMAN поделился интимными подробностями

1:13
Шоу-бизнес

SHAMAN наслаждается совместной жизнью с Екатериной Мизулиной. Он рассказал в программе "Ты не поверишь!", какие радости доставляет ему любимая.

SHAMAN
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
SHAMAN

Мизулина с удовольствием готовит. Она считает, что должна это делать сама, и не признаёт доставку готовой еды. SHAMAN'у бывает приятно возвращаться домой, где его ждут уют и красивая женщина.

"Открываешь дверь, а там она в платьице, во всей красоте, в квартире пахнет вкусной домашней едой", — поделился SHAMAN.

Из-за напряжённых графиков влюблённым часто приходится находиться порознь, однако они постоянно остаются на связи.

"По сто раз в день созваниваемся", — рассказал исполнитель.

Когда у пары бывает свободное время, они гуляют и ходят по магазинам, однако за пределами квартиры их всегда сопровождают охранники.

По поводу возможной свадьбы SHAMAN предпочитает отшучиваться. Ранее он по примеру Григория Лепса сказал, что свадьба будет летом, а теперь уточнил, в какой день недели.

"Я думаю, в субботу. Играют же свадьбы в субботу. Ну, насколько знаю по прошлому опыту", — сказал певец.

Уточнения

Shaman (рус. Шама́н; настоящее имя — Яросла́в Ю́рьевич Дро́нов; род. 22 ноября 1991, Новомосковск, Тульская область, РСФСР, СССР) — российский певец, композитор и автор песен.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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