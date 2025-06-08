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Как две жизни переплетаются: Мари Краймбрери рассказала о своём альбоме, ставшем для неё вторым ребёнком

Шоу-бизнес

Недавно Мари Краймбрери в первый раз стала матерью. Рождение ребёнка стало счастливым событием для неё и для её мужа Давы, однако, как выяснилось, у Мари есть ещё один ребёнок. Так певица называет свой новый альбом, над которым она работала во время беременности.

Мари Краймбрери
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Мари Краймбрери

Песни из альбома пронизаны чувствами и размышлениями. Одна из этих песен — "Всё прошло" — занимает особое место в жизни Мари. Она поёт о том, что преодолела все обиды, оставила всё плохое в прошлом и готова двигаться только вперёд.

"Мы иногда даём советы людям и в это же время начинаем эти советы перекладывать на себя. Вот у меня так сложилось, что я писала эту песню об одном, а со временем её переслушала и поняла, что это песня, которая заиграла для меня совершенно другими красками, совсем по-новому. И это та самая песня, которая помогала мне на протяжении долгих месяцев", — рассказала Мари в эфире телеканала RU.TV.

Летом Мари презентует альбом, однако точная дата этого события пока не раскрывается.

Уточнения

Мари́ Кра́ймбрери (наст. имя — Мари́на Вади́мовна Жада́н; род. 21 августа 1992, Кривой Рог, Днепропетровская область) — российский автор-исполнитель украинского происхождения.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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