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Генетическая предрасположенность: Алёна Кравец откровенно высказалась о корнях проблем приёмной дочери

1:50
Шоу-бизнес

После скандала с Алёной Кравец, которая сдала приёмную дочь обратно в детский дом, мнения разделились: кто-то уверен, что знаменитость совершила бездушный поступок, а кто-то, наоборот, винит в этом саму Даниэлу, считая, что у Алёны закончилось терпение из-за её выходок.

Тюрьма
Фото: flickr.com by HarshLight, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Тюрьма

Алёна заявила в беседе со "СтарХитом", что Даниэла уже с юных лет стала воровкой и что это передалось ей по наследству от отца. О биологических родителях девушки нет никакой информации, кроме того, что мать отдала её в детский дом, а отец сидел в тюрьме.

"Клептомания у неё сызмальства. Началось всё с детской шалости. Ей было пять лет, я её взяла с собой в гости, она всегда была модно одета, у неё всё было самое лучшее. Мы приходим домой, смотрим — а у неё полная сумочка чужих вещей. С ней работали психологи, психиатры, но всё было бесполезно. Приезжали СМИ, потом вдруг звонит мне журналист и говорит: "Знаете, у меня из рюкзака пропало 20 тысяч". А я на дочку даже подумать не могла", — поделилась Кравец.

Она уверена, что с генами ничего сделать невозможно: если они плохие, то ребёнок обязательно рано или поздно начинает проявлять все самые отрицательные качества и стремительно несётся по наклонной плоскости.

"Я не знаю, кем были её родители. Знаю единственное: её папа из тюрьмы не вылазит. Это передаётся на генетическом уровне. Нормальная мать не отказалась бы от новорождённого ребенка, которого она сама девять месяцев носила под сердцем. Тем более на тот момент этой матери было 20 лет. Это не 14 и 15, а абсолютно осознанный возраст", — говорит блондинка.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητῶς — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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