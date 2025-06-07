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Хотел унизить, но получил отпор: не поверите, как Аврора Киба ответила Киркорову, заявившему, что она не существует как личность

1:46
Шоу-бизнес

На шоу "Мастер игры" произошёл неприятный разговор между Филиппом Киркоровым и Авророй Кибой. Киркоров хотел показать Кибе, что она никто, однако невеста Григория Лепса оказалась не из робкого десятка и смело ответила певцу.

Филипп Киркоров
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Филипп Киркоров

"Тут спортсмены, актёры, экстрасенсы и люди, которые сделали себя сами. А ты кто? Ты же понимаешь, что как личность не существуешь. Просто девушка кого-то", — обратился к Авроре певец.

Аврора не растерялась и возразила Киркорову. Она сказала, что считает себя личностью, и дала понять исполнителю, что у неё самооценка на высоком уровне и его слова не могут её смутить.

"Я — та, которой Григорий Лепс четыре раза делал предложение… Я девочка из обеспеченной семьи, у меня всё в порядке. Закончила и получила два средних образования в Москве: и международное, и русское. И сейчас учусь в Лондоне в лучшем университете мира и дизайна", — ответила Аврора.

Киркоров решил было сменить гнев на милость и заявил, что ему импонирует желание Авроры самореализоваться. Он добавил, что готов помогать ей на шоу, чтобы она смогла себя показать, однако Киба и тут "поставила на место" короля российской эстрады. Она сказала, что и так с самого начала шоу себя проявляла и появление Киркорова в "Мастере игры" ничего не изменило в её жизни.

Слушая эти слова, Филипп Бедросович явно помрачнел. Было видно, что ему не понравилась самоуверенность девушки, которой он хотел показать своё превосходство. Видео произошедшего опубликовал "СтарХит".

Уточнения

Фили́пп Бедро́сович Кирко́ров (болг. Филип Бедросов Киркоров; по российскому паспорту — Фили́пп Бедро́с Кирко́ров; род. 30 апреля 1967, Варна, Варненская область, Народная Республика Болгария) — советский и российский эстрадный певец, актёр театра, кино, телевидения, мюзиклов, озвучивания и дубляжа, композитор, музыкальный продюсер и телеведущий; народный артист Российской Федерации (2008).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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