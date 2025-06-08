Телеведущая без бровей: Лариса Гузеева вызвала бурю критики и дала ответ хейтерам

1:09 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После того как Лариса Гузеева предстала в непривычном для поклонников образе, пользователи Сети начали её критиковать. Телеведущая ответила на эти комментарии.

Фото: commons.wikimedia.org by Guzeeva-kremlin.jpeg, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Лариса Гузеева

Отсутствие бровей больше всего шокировало хейтеров, которые тут же принялись высказывать всё, что думают, и назвали Гузееву Бабу-Ягой. Прочитав все эти слова, актриса вернулась к своему привычному образу и рассказала, почему до этого появилась в столь необычном виде. Оказалось, что на самом деле так она выглядит от природы и хотела просто отдохнуть от макияжа.

"Я услышала вашу критику, где я без бровей, ну то есть со своими природными. Я вам открываю секрет: я бесцветная. У меня ни бровей, ни волос, ничего от природы нет. Я всю жизнь красилась, чтобы на контрасте были голубые глаза и чёрные брови и волосы. Но вы меня раскритиковали, сказали, что я похожа на Бабу Ягу. Поэтому я вернулась к своему искусственному образу, а я так хотела быть естественной. Белобрысой и безбровой", — ответила Гузеева хейтерам.

Уточнения

Лари́са Андре́евна Гузе́ева (род. 23 мая 1959, Буртинский, Оренбургская область) — советская и российская актриса театра, кино и телевидения, телеведущая; заслуженная артистка РФ (1994).



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