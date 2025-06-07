Шокирующее заявление Макаревича*: пандемия изменила нас навсегда — что скрывают власти?

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Андрей Макаревич* (признан иноагентом в РФ) предположил, что ковид негативно повлиял на людей и последствия пандемии до сих пор дают о себе знать. По мнению музыканта, у человечества начались проблемы с мозгами.

Фото: commons.wikimedia.org by putnik, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Андрей Макаревич

Макаревич* уверен, что об этом умышленно молчат, поскольку деградация по тем или иным причинам должна быть скрыта от людей, однако он призвал всех, кто его слышит, помнить об этом, беречь своё ментальное здоровье и не позволять своим мозгам разлагаться.

"У меня есть подозрение, что после ковида, как тотальное осложнение, у человечества началось разложение мозгов. Об этом как-то боятся говорить, так как тогда придётся признать, что это происходит со всеми ", — заявил артист.

Об этом сообщает Telegram-канал "Хуже и не скажешь".

Уточнения

Андре́й Вади́мович Макаре́вич (род. 11 декабря 1953, Москва) — советский и российский рок-музыкант, певец, поэт, писатель, бард, композитор, художник, продюсер, теле- и радиоведущий, актёр.



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