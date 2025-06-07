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Алюминиевая шапочка и демоны: стал известен необычный способ Бари Алибасова сохранить вдохновение

1:03
Шоу-бизнес

6 июня Бари Алибасов отметил свой 78-й день рождения. Как рассказал сын музыканта Бари Алибасов-младший, у отца имеются проблемы со здоровьем: он болен церебральным атеросклерозом, который привёл к появлению шумов в голове.

Бари Алибасов
Фото: commons.wikimedia.org by Бари Алибасов, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Бари Алибасов

Как ни удивительно, Алибасов не страдает от своего состояния, а даже наоборот: он хочет, чтобы эти шумы не прекращались. Он называет их демонами и считает, что именно благодаря им написал свои главные хиты. Для того чтобы они не покинули его голову, Бари попросил жену смастерить для него алюминиевую шапочку.

"А если серьёзно, холестериновые бляшки ведут к сужению сосудов и это действительно риск повторного инсульта, но если папа на полном серьёзе просит сделать ему алюминиевую шапочку, значит, он сохраняет оптимизм, чувство юмора, я считаю, он в прекрасной форме. Всё с ним хорошо, он у себя дома в Москве", — рассказал сын Алибасова в беседе с kp.ru.

Уточнения

Ба́ри Кари́мович Алиба́сов (каз. Бари́ (Бауыржан) Кәрімұлы Әлібас, род. 6 июня 1947, Чарск) — советский и российский музыкант, композитор, музыкальный продюсер, заслуженный артист РФ (1999).

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Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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