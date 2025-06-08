Решат, что у меня поехала крыша: певица Максим поделилась новыми откровениями

0:56 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Марина Абросимова, известная как певица Максим, рассказала о опыте на грани жизни и смерти в своей новой песне.

Фото: ВК-аккаунт певицы Максим by неизвестен is licensed under public doman Певица Максим

Певица Максим, которая пережила длительную кому, презентовала свою новую музыкальную композицию под названием "И правда".

В песне она сообщила, что восприняла предписание вернуться к жизни, так как думала, что её хочет увидеть её бывший возлюбленный.

Она выразила благодарность за то, что в период, когда находилась на волосок от смерти, в церквях за неё возносили молитвы.

"Я должна рассказать историю, которую я зарекалась, конечно, рассказывать. Потому что, если много говорить о том, что я видела, находясь в коме, нормальные люди решат, что у меня поехала крыша", — цитирует слова певицы "СтарХит".

Ранее психиатр не поверил словам певицы Максим о видениях в состоянии комы.

Уточнения

МакSи́м Макси́м (настоящее имя — Мари́на Серге́евна Абро́симова; род. 10 июня 1983, Казань, Татарская АССР, РСФСР, СССР) — российская певица, автор-исполнитель и музыкальный продюсер.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.