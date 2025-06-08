Виктория Боня рассказала, сколько она заплатила, чтобы взобраться на Эверест

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Звезда "Дома-2" Виктория Боня призналась, что покорение Эвереста — дорогое удовольствие.

Фото: ВК-аккаунт Виктории Бони by неизвестен is licensed under public doman Модель Виктория Боня

Виктория Боня призналась, что в общей сложности поход на Эверест обошёлся ей в 20 миллионов рублей.

Модель отметила, что выбрала опцию в сопровождении VIP-группы, поэтому стоимость экспедиции была столь высокой. Для групп попроще можно было покорить высочайшую горную вершину за 6 миллионов рублей.

Боня призналась, что заранее объяснила, что делать с её телом, если она погибнет на пути к Эвересту. Она предписала не везти её труп никуда, а кремировать в Катманду и развеять прах здесь же.

Виктория рассказывала, что на горе Эверест есть так называемые мёртвые зоны, до которых вертолёт не долетит ни за какие деньги, поэтому случается так, что люди умирают в пути и остаются навсегда на Эвересте.

Уточнения

Викто́рия Анато́льевна Бо́ня (род. 27 ноября 1979, Краснокаменск, Читинская область) — российская телеведущая развлекательных программ, модель, блогер, актриса, спортсмен.



Джомолу́нгма — высочайшая вершина Земли (8848,86 м) на китайско–непальской границе. Часть горного хребта Махалангур-Химал. Как высочайшая гора планеты впервые определена в 1852 году. На вершину совершено свыше 12 тысяч восхождений.



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