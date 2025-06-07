Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Панировка больше не отвалится: вот что нужно сделать с мясом перед жаркой — гениальный совет
Обнаружен новый вид динозавров в Испании: череп стегозавра открывает неизвестный эволюционный этап
Выдра-призрак: животное, исчезнувшее 185 лет назад, снова вышло к людям
Дэниел Рэдклифф сравнил старых и новых актёров Гарри Поттера
Собака вместо психотерапевта: 13 пород, которые лечат взглядом и хвостом
Больше никаких удлинителей на виду: розетки исчезают, интерьер сияет
Молочный шоколад и медовые блики: это трендовое окрашивание идеально подходит всем
Цеанотус против сирени: как новое растение преобразит ваш сад
Нужен нам для жизни — убивает изнутри: как холестерин превращается в смертельную ловушку

Вот и вся любовь: Погребняк прокомментировала ссору Трампа и Илона Маска

0:49
Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк не прошла мимо публичного конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

Илон Маск
Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Илон Маск

Мария Погребняк предала суть противостояния президента США и миллиардера. Маск обвинил Трампа в неблагодарности, отметив, что именно он помог Дональду стать главой США.

"Вот и вся любовь. Пока мы спали, лучшие друзья Дональд Трамп и Илон Маск поссорились", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Бизнесмен заявил, что фамилия Трампа значится в списке Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми в сексуальных целях. Глава США пригрозил аннулировать госконтракты Илона Маска.

В результате конфликта Илон Маск лишился 34 миллиардов долларов за сутки.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Сейчас читают
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Здоровье
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин Аудио 
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Домашние животные
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня Аудио 
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Садоводство, цветоводство
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя Аудио 
Популярное
Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали

Американцы массово фотографируют рыбные консервы! Узнайте, почему этот тренд набирает популярность, и как рыбные консервы могут стать полезным дополнением к вашему рациону, обеспечивая омега-3 и витамин D.

Американский бум на рыбные консервы: эта простая еда полезнее, чем вы думали
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Заключённые ради шоу: как два медведя сбежали от мучений и нашли свободу на острове Уайт
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
ЕС разворачивается спиной к американскому газу: поставки рухнули почти на 10%
Никаких возрастных ограничений: 10 платьев, которые подчеркнут ваш стиль в летнюю пору
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
США: Россия оснащает свои самолёты МиГ и Су тактическими ядерными ракетами
Последние материалы
Собака вместо психотерапевта: 13 пород, которые лечат взглядом и хвостом
Больше никаких удлинителей на виду: розетки исчезают, интерьер сияет
Молочный шоколад и медовые блики: это трендовое окрашивание идеально подходит всем
Цеанотус против сирени: как новое растение преобразит ваш сад
Нужен нам для жизни — убивает изнутри: как холестерин превращается в смертельную ловушку
Тайны бретонских камней: почему тысячи менгиров выровнены с поразительной точностью
Эти внедорожники не боятся грязи, песков и каменистых дорог: легенды, которые всегда в деле
Курица, перец и немного магии: простой рецепт фаршированного картофеля для уютного ужина — пальчики оближешь
Поместите полиэтиленовый пакет в стиральную машину: простой трюк решит распространённую проблему
Похоже на рейдерский захват: власти Молдавии делают всё, чтобы уничтожить Молдовагаз именно сейчас
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.