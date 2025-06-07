Вот и вся любовь: Погребняк прокомментировала ссору Трампа и Илона Маска

Блогер Мария Погребняк не прошла мимо публичного конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском.
Мария Погребняк предала суть противостояния президента США и миллиардера. Маск обвинил Трампа в неблагодарности, отметив, что именно он помог Дональду стать главой США.
"Вот и вся любовь. Пока мы спали, лучшие друзья Дональд Трамп и Илон Маск поссорились", — написала Мария в своём Telegram-канале.
Бизнесмен заявил, что фамилия Трампа значится в списке Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми в сексуальных целях. Глава США пригрозил аннулировать госконтракты Илона Маска.
В результате конфликта Илон Маск лишился 34 миллиардов долларов за сутки.
До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.
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