Вот и вся любовь: Погребняк прокомментировала ссору Трампа и Илона Маска

0:49 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк не прошла мимо публичного конфликта между Дональдом Трампом и Илоном Маском.

Фото: flickr.com by Клуб Владельцев Tesla Бельгия, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Илон Маск

Мария Погребняк предала суть противостояния президента США и миллиардера. Маск обвинил Трампа в неблагодарности, отметив, что именно он помог Дональду стать главой США.

"Вот и вся любовь. Пока мы спали, лучшие друзья Дональд Трамп и Илон Маск поссорились", — написала Мария в своём Telegram-канале.

Бизнесмен заявил, что фамилия Трампа значится в списке Эпштейна, которого обвиняли в торговле людьми в сексуальных целях. Глава США пригрозил аннулировать госконтракты Илона Маска.

В результате конфликта Илон Маск лишился 34 миллиардов долларов за сутки.

Уточнения

До́нальд Джон Трамп (англ. Donald John Trump; род. 14 июня 1946, Куинс, Нью-Йорк, США) — американский государственный и политический деятель, предприниматель и миллиардер. 45-й (2017—2021) и 47-й (с 20 января 2025 года) президент США.



И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.

