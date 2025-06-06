Собчак высказалась о конфликте Илона Маска с Дональдом Трампом

0:47 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Ксения Собчак прокомментировала публичное противостояние Илона Маска и Дональда Трампа.

Фото: commons.wikimedia.org by Trevor Cokley, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Илон Маск

Ксения Собчак не прошла мимо громкого противостояния президента США и главы компании SpaceX.

Журналистка опубликовала в соцсетях фото с графиком падения акций Илона Маска.

"В 34 миллиарда долларов встал Илону Маску скандал с Трампом. Дорого обошлось это шоу", — написала Ксения.

Начался конфликт с того, что Трамп усомнился в психическом здоровье Маска. Тот, в свою очередь, намекнул на педофильские наклонности Дональда Трампа.

Этот конфликт расстроил рэпера Канье Уэста, который заявил, что одинаково сильно любит как Трампа, так и Маска.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.



Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.

