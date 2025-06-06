Собчак высказалась о конфликте Илона Маска с Дональдом Трампом

Ксения Собчак прокомментировала публичное противостояние Илона Маска и Дональда Трампа.
Ксения Собчак не прошла мимо громкого противостояния президента США и главы компании SpaceX.
Журналистка опубликовала в соцсетях фото с графиком падения акций Илона Маска.
"В 34 миллиарда долларов встал Илону Маску скандал с Трампом. Дорого обошлось это шоу", — написала Ксения.
Начался конфликт с того, что Трамп усомнился в психическом здоровье Маска. Тот, в свою очередь, намекнул на педофильские наклонности Дональда Трампа.
Этот конфликт расстроил рэпера Канье Уэста, который заявил, что одинаково сильно любит как Трампа, так и Маска.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.
Йе (англ Ye; при рождении Ка́нье Ома́ри Уэ́ст; англ. Kanye Omari West; род. 8 июня 1977[…], Атланта, Джорджия), более известный под бывшим юридическим именем Канье Уэст, — американский рэпер, музыкальный продюсер, автор песен, звукорежиссёр, бывший долларовый миллиардер и дизайнер.
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