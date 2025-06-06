Том Круз стал рекордсменом Книги рекордов Гиннесса

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Достижение актёра Тома Круза внесли Книгу рекордов Гиннесса.

Фото: flickr.com by Gage Skidmore, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Том Круз

Имя актёра Тома Круза пополнило список рекордсменов Книги рекордов Гиннесса. Почётную запись в книге рекордов сделали для Тома Круза за выполнение им сложнейших трюков в процессе работы над фильмом "Миссия невыполнима".

Данная информация была опубликована на портале Книги рекордов. Среди подвигов 62-летнего актёра — виртуозное выполнение 16 прыжков с горящим парашютом.

Ранее Том Круз раскрыл секрет неувядаемой красоты. Актёр заверил, что собирается сниматься в кино даже после 100 лет.

Уточнения

Том Круз (англ. Tom Cruise; полное имя — То́мас Круз Мапотер IV (англ. Tom Cruise Mapother IV); род. 3 июля 1962, Сиракьюс, Нью-Йорк, США) — американский актёр, кинорежиссёр, сценарист и кинопродюсер. Трёхкратный обладатель премии «Золотой глобус» (1990, 1997, 2000), двукратный обладатель премии «Сатурн».



«Ги́ннесс Мировы́е реко́рды», «Кни́га мировы́х реко́рдов Ги́ннесса» (англ. The Guinness Book of World Records, в США) — ежегодный справочник, раскрывающий информацию о рекордных достижениях людей и животных, уникальных природных явлениях, выдающихся достижениях шоу-бизнеса, СМИ и культуры.





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