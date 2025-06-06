Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Эта прическа подойдет всем: именно благодаря ей вы будете выглядеть моложе
Этот завтрак может вызвать воспаление: даже если вы считаете его полезным
Взрывчатка на пороге: на Украине начали убивать сотрудников ТЦК
Я как раз-таки бедный: Шаляпин признался, что ходит закупаться в дешёвые магазины
Мерц переписал историю: Россия ответит так, что Германия запомнит навсегда
От маркетинга к реальности: Euro NCAP назвал самые надёжные системы помощи водителю
Когда хочется чего-то необычного из простых продуктов — этот рулет спасёт
Трамп дал добро: США создаст армию гражданских дронов
248,2 млрд долларов: золотой запас России обновился

Изменял Асмус с Ковальчук? Признание Гарика Харламова удивило публику

0:54
Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов озадачил поклонников признанием, которое поставило под сомнение верность комика Кристине Асмус.

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
Фото: Инстаграм Гарика Харламова by неизвестен is licensed under public doman
Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук

Гарик Харламов поздравил супругу с годовщиной свадьбы. Ровно год назад звезда Comedy Club сочетался узами брака с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук.

Харламов при этом отметил, что уже пять лет идёт с Катериной рука об руку. Это навело интернет-публику на мысль о том, что комик был не верен своей супруги, актрисе Кристине Асмус, с которой развёлся в конце 2020 года.

Путём нехитрых подсчётов в Сети предположили, что роман Харламова и Ковальчук начался ещё тогда, когда юморист состоял в браке со звездой сериала "Интерны".

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус разорвала отношения с бойфрендом.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025
Происшествия
Биология обмана: пойман первый двойник на ЕГЭ-2025 Аудио 
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь
Садоводство, цветоводство
Змея на огороде? Есть способ выгнать её, не приближаясь Аудио 
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее
Недвижимость
Кондиционеры устарели: вот что охлаждает дом тише, мягче и экономнее Аудио 
Популярное
Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня

Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.

Кто сильнее льва: 8 животных, которым он не ровня
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
Российские вузы под ударом: в четырех регионах вскрыта тайная связь с Лондоном
ГИБДД висит на хвосте без сирены — это ловушка: разбираемся, как не попасться
Катастрофа, о которой молчит история: на дне Чёрного моря нашли города древних
В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова Массированный удар по объектам Украины: ответка за Паутину только началась Дмитрий Плотников
Они выделяют яд: cрочно выбросьте эти 6 вещей из дома
Полили — и как будто заменили растение: жёлтый лук ожил за пару дней
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Масло, которое стирает возраст: простая капля против сложных морщин
Последние материалы
Эта прическа подойдет всем: именно благодаря ей вы будете выглядеть моложе
Этот завтрак может вызвать воспаление: даже если вы считаете его полезным
Взрывчатка на пороге: на Украине начали убивать сотрудников ТЦК
Я как раз-таки бедный: Шаляпин признался, что ходит закупаться в дешёвые магазины
Мерц переписал историю: Россия ответит так, что Германия запомнит навсегда
От маркетинга к реальности: Euro NCAP назвал самые надёжные системы помощи водителю
Когда хочется чего-то необычного из простых продуктов — этот рулет спасёт
Трамп дал добро: США создаст армию гражданских дронов
248,2 млрд долларов: золотой запас России обновился
Почему одни худеют легко, а ты — нет: причина, о которой не говорят в спортзале
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.