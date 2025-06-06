Изменял Асмус с Ковальчук? Признание Гарика Харламова удивило публику

0:54 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов озадачил поклонников признанием, которое поставило под сомнение верность комика Кристине Асмус.

Фото: Инстаграм Гарика Харламова by неизвестен is licensed under public doman Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук

Гарик Харламов поздравил супругу с годовщиной свадьбы. Ровно год назад звезда Comedy Club сочетался узами брака с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук.

Харламов при этом отметил, что уже пять лет идёт с Катериной рука об руку. Это навело интернет-публику на мысль о том, что комик был не верен своей супруги, актрисе Кристине Асмус, с которой развёлся в конце 2020 года.

Путём нехитрых подсчётов в Сети предположили, что роман Харламова и Ковальчук начался ещё тогда, когда юморист состоял в браке со звездой сериала "Интерны".

Ранее сообщалось, что актриса Кристина Асмус разорвала отношения с бойфрендом.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.



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