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Толмацкий корит себя за то, что не помирился с Децлом перед смертью сына

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Шоу-бизнес

Александр Толмацкий объяснил, почему поссорился с сыном Кириллом Толмацким (рэпером Децлом).

Рэпер Децл
Фото: ВК-аккаунт рэпереа Децла by неизвестен is licensed under public doman
Рэпер Децл

Александр Толмацкий не может простить себя за то, что не пошёл на примирение с Децлом. Он осознал свою неправоту уже после смерти наследника, который умер в 2019 году.

Он выразил уверенность в том, что обязательно бы наладил общение с сыном, если бы тот был жив.

"Кирилл не очень правильно себя повёл, позволил себе некрасиво выразиться в адрес своих брата и сестры, моих детей", — высказался Александр в интервью "Леди.Mail".

Мужчина два года не разговаривал с сыном. Сейчас он винит себя за упущенное время. 

С внуком, сыном Децла Антонием, у Толмацкого тоже не сложились отношения, так как молодой человек негативно о нём отзывался в одном из интервью.

Уточнения

Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт. 

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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