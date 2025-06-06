Толмацкий корит себя за то, что не помирился с Децлом перед смертью сына

Александр Толмацкий объяснил, почему поссорился с сыном Кириллом Толмацким (рэпером Децлом).
Александр Толмацкий не может простить себя за то, что не пошёл на примирение с Децлом. Он осознал свою неправоту уже после смерти наследника, который умер в 2019 году.
Он выразил уверенность в том, что обязательно бы наладил общение с сыном, если бы тот был жив.
"Кирилл не очень правильно себя повёл, позволил себе некрасиво выразиться в адрес своих брата и сестры, моих детей", — высказался Александр в интервью "Леди.Mail".
Мужчина два года не разговаривал с сыном. Сейчас он винит себя за упущенное время.
С внуком, сыном Децла Антонием, у Толмацкого тоже не сложились отношения, так как молодой человек негативно о нём отзывался в одном из интервью.
Кири́лл Алекса́ндрович Толма́цкий (22 июля 1983, Москва — 3 февраля 2019, Ижевск), более известный под псевдонимами Децл российский рэп-исполнитель, автор песен, композитор, актёр и поэт.
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