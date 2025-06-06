Братаны, пожалуйста, нет: Канье Уэст призвал Трампа и Илона Маска к примирению

0:50 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Рэпера Канье Уэста очень расстроил конфликт президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска.

Фото: flickr.com by Daniel Oberhaus, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Илон Маск

Канье Уэст попросил Дональда Трампа и Илона Маска не конфликтовать.

"Братаны, пожалуйста, нет. Мы любим вас обоих очень сильно", — написал музыкант в социальных сетях.

Между Дональдом Трампом и Канье Уэстом действительно произошёл конфликт. Глава США сказал, что Илон Маск сошёл с ума и "истощился".

Миллиардер тоже не остался в долгу и намекнул на патологические пристрастия Трампа сексуального характера. Он поддержал инициативу объявить президенту США импичмент.

Этот конфликт пришёлся не по душе той части общества, которая видела в Трампе и Маске сильных союзников.

Уточнения

И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.



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