Братаны, пожалуйста, нет: Канье Уэст призвал Трампа и Илона Маска к примирению

Рэпера Канье Уэста очень расстроил конфликт президента Дональда Трампа и бизнесмена Илона Маска.
Канье Уэст попросил Дональда Трампа и Илона Маска не конфликтовать.
"Братаны, пожалуйста, нет. Мы любим вас обоих очень сильно", — написал музыкант в социальных сетях.
Между Дональдом Трампом и Канье Уэстом действительно произошёл конфликт. Глава США сказал, что Илон Маск сошёл с ума и "истощился".
Миллиардер тоже не остался в долгу и намекнул на патологические пристрастия Трампа сексуального характера. Он поддержал инициативу объявить президенту США импичмент.
Этот конфликт пришёлся не по душе той части общества, которая видела в Трампе и Маске сильных союзников.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер, государственный, политический и общественный деятель.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Лев — грозный хищник, но даже его можно победить. Слон, бегемот, крокодил и не только — рассказываем, кто способен убить льва в схватке один на один.