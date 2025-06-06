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Когда находишь то самое: Гарик Харламов высказался о браке с Ковальчук

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Шоу-бизнес

Комик Гарик Харламов празднует годовщину свадьбы с актрисой Катериной Ковальчук.

Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук
Фото: Инстаграм Гарика Харламова by неизвестен is licensed under public doman
Комик Гарик Харламов и актриса Катерина Ковальчук

Гарик Харламов опубликовал в социальных сетях свадебное фото, сделанное год назад во время его бракосочетания с коллегой по сериалу "Гусар" Катериной Ковальчук.

"Год как мы муж и жена. И 5 лет, как мы идём вместе. Когда находишь то самое, никогда не сдаёшься. Это про нас", — написал под фотографией Comedy Club.

Разница в возрасте между Гариком Харламовым и Катериной Ковальчук составляет 12 лет.

Ранее звезда сериала "Тайны следствия" Анна Ковальчук поведала, как относится к замужеству младшей сестры Катерины Ковальчук, которая сочеталась узами брака с комиком Гариком Харламовым.

Уточнения

Га́рик «Бульдо́г» Харла́мов (настоящее имя — Игорь Ю́рьевич Харла́мов; род. 28 февраля 1981, Москва, СССР) — российский актёр кино, телевидения, озвучивания и дубляжа, сценарист, продюсер, юморист, телеведущий, певец, шоумен и ютубер.

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Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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