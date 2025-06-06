Каждый второй высказывает мнение: Жуков рассказал, как реагирует на хейт

1:16 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Солист группы "Руки вверх!" Сергей Жуков объяснил, какой тактики придерживается при атаках хейтеров.

Фото: ВК-аккаунт Сергея Жукова by неизвестен is licensed under public doman Певец Сергей Жуков

Сергей Жуков объяснил, что наряду с почитателями его таланта периодически на горизонте появлялись негативно настроенные люди.

Он признал, что успех и негатив — две стороны одной медали. Певец отметил, что по мере достижения каких-то высот неизбежно появление завистников.

Артист объяснил, что до появления социальных сетей публичные люди могли не замечать направленного на них негатива.

Ранее сообщалось, что Сергей Жуков попал в Книгу рекордов России.

"А теперь каждый второй может высказать свое мнение", — объяснил лидер группы "Руки вверх".

Он отметил, что дело артиста — заниматься творчеством, несмотря на внешние обстоятельства и мнение окружающих.

Жуков уверен, что нет ничего лучше, чем вести борьбу с хейтерами с помощью игнора.

"Молчание в этом случае — золото, поэтому предпочитаю никак не отвечать", — цитирует слова певца "Общественная Служба Новостей".

Артист обратил внимание на то, что хейтеры затыкаются, если не получают реакции на свои комментарии.

Уточнения

Серге́й Евге́ньевич Жу́ков (род. 22 мая 1976, Димитровград, Ульяновская область) — российский певец, музыкант, предприниматель, музыкальный продюсер, теле- и радиоведущий, диджей. Солист и лидер российской поп-группы «Руки Вверх!».



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