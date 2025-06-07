Петербург готовится к историческому событию: легендарный итальянский певец споёт на Дворцовой площади

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В России произойдёт грандиозное событие: в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади выступит легенда итальянской музыки — певец Аль Бано.

Фото: flickr.com by Richard Mortel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Дворцовая площадь

Концерт Аль Бано станет самым ярким мероприятием культурной программы Петербургского международного экономического форума 2025 года, который начнётся 18 июня и завершится 21 июня.

Аль Бано признавался, что относится с теплотой и любовью к русским и радостью бы вновь встретился с ними. Певец планировал спеть в Москве на Красной площади, однако уточнял, что считает это уместным, только когда завершится спецоперация. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Уточнения

Аль Ба́но (итал. Al Bano, настоящее имя Альба́но Антонио Карри́зи (итал. Albano Antonio Carrisi; род. 20 мая 1943, Челлино-Сан-Марко, Апулия) — итальянский эстрадный певец.



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