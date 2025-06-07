Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Летние дары, от которых и кожа светится, и сон приходит быстрее
ЦБ заявил о тревожной тенденции: тарифы ЖКХ опережают инфляцию
Сила без боли — миф? Нет, просто убери эти 7 упражнений из своей тренировки
Как пырей, одуванчик и крапива меняют здоровье вашего сада
Не патриотичный хит: Шаман раскрыл фрагмент любовной баллады Фадеева для Интервидения
Кошки умирают от птичьего гриппа — и вирус всё ближе к людям
Он висит на стене — и крадёт ваш интернет: главный враг Wi-Fi нашёлся в каждой квартире
Не доверяйте ярким упаковкам: 10% натуральной косметики может быть опасно
Черное золото для огорода прямо у вас в квартире: удобрение, которое вы делаете сами бесплатно

Петербург готовится к историческому событию: легендарный итальянский певец споёт на Дворцовой площади

0:44
Шоу-бизнес

В России произойдёт грандиозное событие: в Санкт-Петербурге на Дворцовой площади выступит легенда итальянской музыки — певец Аль Бано.

Дворцовая площадь
Фото: flickr.com by Richard Mortel, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Дворцовая площадь

Концерт Аль Бано станет самым ярким мероприятием культурной программы Петербургского международного экономического форума 2025 года, который начнётся 18 июня и завершится 21 июня.

Аль Бано признавался, что относится с теплотой и любовью к русским и радостью бы вновь встретился с ними. Певец планировал спеть в Москве на Красной площади, однако уточнял, что считает это уместным, только когда завершится спецоперация. Об этом сообщает Telegram-канал РИА Новости.

Уточнения

Аль Ба́но (итал. Al Bano, настоящее имя Альба́но Антонио Карри́зи (итал. Albano Antonio Carrisi; род. 20 мая 1943, Челлино-Сан-Марко, Апулия) — итальянский эстрадный певец.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя
Садоводство, цветоводство
Захватила весь огород и не уходит? Один раствор — и мокрица сдаётся без боя Аудио 
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова
Авто
Машина, после которой не хочется экспериментировать: 95% готовы взять Geely снова Аудио 
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи
Садоводство, цветоводство
Жимолость сбросит ягоды за ночь — и всё из-за одной упущенной мелочи Аудио 
Популярное
Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают

Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.

Пигментные пятна исчезают: простые методы, которые работают
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Toyota подвинули с трона: кто теперь король надёжности на колёсах — ответ вас удивит
Логистический ад для ВСУ: Россия разрушила планы Киева
Стираете при 40 °C? Вы выбрасываете деньги на ветер! Назван лучший режим для стирки
Вашингтон в бешенстве. Россия предложила Индии Су-57 с исходным кодом Дмитрий Плотников В НАТО согласовали крупнейшую программу перевооружения, чтобы не обидеть США Любовь Степушова
Весит 200 кг и движется молча: в джунглях нашли змею из кошмаров
Из Москвы в Петербург дороже на 50% — поездка между столицами стала роскошью
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Они выжили там, где другие сдались: три китайских авто, которые не боятся пробега
Последние материалы
Современные российские поезда: триумф технологий или всё те же плацкартные страдания в новой обёртке?
Ручная кладь или проблемы на борту? Мосгорсуд защитил права авиапассажиров
Цветущая кровать и лестница с клубникой — дачный дизайн нового уровня
Дальневосточный креативный сектор заработал 55,5 млрд рублей — вот как это произошло
Самые необычные сладости советского детства
Чувствую её боль!: Ана де Армас раскрыла любимые экшен-сцены в Балерине
Массаж против деменции: эксперимент дал обнадёживающие результаты
Конец эры микроволновки? Этот прибор готовит лучше и не сушит еду
Банановое чудо в квартире: откройте тайны экзотического роста без забот
Эфирные масла — враг вашего здоровья: как маскировка запахов может вызвать хронические болезни
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.