91-летний Владимир Познер станет ведущим свадьбы Павла Деревянко: сколько звезда заплатит за легенду?

1:20 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

После того как в начале лета Владимира Познера и Павла Деревянко заметили вместе, стали ходить слухи о том, что актёр пригласил знаменитого телеведущего на свою свадьбу в качестве ведущего. Продюсер Сергей Дворцов прокомментировал эту информацию.

Фото: commons.wikimedia.org by Сергей Москалев (Sergei Moskalev), https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ Владимир Познер

Продюсер заявил, что Познер может согласиться на роль ведущего, только если ему хорошо заплатят, ведь в 91 год не так просто вести мероприятия.

"Он возьмёт не меньше 7 миллионов рублей — это 100%. Он всё-таки легендарный, много лет был ведущим рейтинговой программы на Первом канале", — заявил Дворцов в беседе с порталом "Страсти".

Он добавил, что вряд ли Познер будет вести весь вечер: по всей видимости, журналист поразвлекает гостей и виновников торжества максимум три часа, а потом уедет.

"В силу возраста, конечно, трудно вести всё мероприятие, но когда есть определённые суммы с несколькими нулями, на это закрываются глаза. Думаю, ему хорошо заплатят. Лев Валерьянович Лещенко у нас до сих пор даёт концерты и старается какие-то мероприятия вести. Поэтому, думаю, Познер в 91 год банкет проведёт, но не весь — часика 2—3", — поделился продюсер.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (англ. Vladimir Pozner, имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж) — советский, журналист, телеведущий, радиоведущий и писатель еврейско-французского происхождения.



Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.