Владимир Познер раскрыл правду о Патриарших прудах: на самом деле в этом районе нет ничего элитного

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Владимир Познер поделился неожиданным мнением о районе Патриарших прудов в Москве, который традиционно считается одним из самых элитных в столице.

Фото: commons.wikimedia.org by Alina Vozna, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Патриаршие пруды

"Мне не кажется, что жители Патриарших прудов существуют в каком-то другом мире, я сам живу в этом районе", — заметил журналист в беседе с НСН в рамках обсуждения фильма "Беспринципные в Питере".

По мнению Познера, напрасно многие переоценивают Патриаршие пруды и забывают про другие районы, которые на самом деле куда более фешенебельные, и если сейчас на Патриках действительно любит собираться молодёжь, то через некоторое время, как считает журналист, этот район окончательно перестанет пользоваться популярностью.

Уточнения

Влади́мир Влади́мирович По́знер (англ. Vladimir Pozner, имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж) — советский, российский и американский пропагандист, журналист, телеведущий, радиоведущий и писатель еврейско-французского происхождения.



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