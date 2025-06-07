Владимир Познер раскрыл правду о Патриарших прудах: на самом деле в этом районе нет ничего элитного

Владимир Познер поделился неожиданным мнением о районе Патриарших прудов в Москве, который традиционно считается одним из самых элитных в столице.
"Мне не кажется, что жители Патриарших прудов существуют в каком-то другом мире, я сам живу в этом районе", — заметил журналист в беседе с НСН в рамках обсуждения фильма "Беспринципные в Питере".
По мнению Познера, напрасно многие переоценивают Патриаршие пруды и забывают про другие районы, которые на самом деле куда более фешенебельные, и если сейчас на Патриках действительно любит собираться молодёжь, то через некоторое время, как считает журналист, этот район окончательно перестанет пользоваться популярностью.
Влади́мир Влади́мирович По́знер (англ. Vladimir Pozner, имя при рождении — Влади́мир Жера́льд Дми́трий Дюбуа́-Нибуайе́ (фр. Vladimir Gérald Dimitri Dubois-Niboyet); род. 1 апреля 1934, Париж) — советский, российский и американский пропагандист, журналист, телеведущий, радиоведущий и писатель еврейско-французского происхождения.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Пигментные пятна появляются с возрастом, после солнца или прыщей. Как эффективно от них избавиться — рассказываем про лучшие домашние и салонные методы.